Genoa, Aramu e Puscas si presentano: “Ripagheremo il calore dei tifosi”

Genova. Mattia Aramu e George Alexandru Puscas, gli ultimi acquisti del Genoa, sono quasi sorpresi dall’affetto dei tifosi per le foto e le immagini di rito. Accolti con calore dai sostenitori rossoblù, soprattutto molto giovani, che hanno affollato l’area esterna al Ticket Store del Porto Antico, si sono dedicati agli autografi.

“Sono molto contento per il mio arrivo, per i nuovi acquisti, per la squadra che sto incominciando a conoscere − ha detto Aramu − siamo i favoriti e dobbiamo dimostrarlo sempre sul campo, ci aspetta un duro campionato e dobbiamo lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. Questo affetto strepitoso è unico, fa molto piacere, spero di ripagarlo con le prestazioni”.

