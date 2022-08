Il necessario presupposto della decarbonizzazione: verso la mobilità sostenibile

Il peso dei trasporti, soprattutto stradali, nelle emissioni nocive

Se la decarbonizzazione costituisce il naturale punto numero 1 delle strategie europee e mondiali di salvezza del Pianeta, l’investimento massiccio e di lungo termine sulla mobilità sostenibile ne rappresenta la prima, necessaria appendice. Anche solo rimanendo in Italia e in Europa, il settore dei trasporti è infatti responsabile di circa il 30% delle emissioni totali di anidride carbonica, di cui il 78% prodotte dal solo trasporto stradale. Non è dunque un caso che alle modalità ecologiche di mobility sia dedicato il secondo degli otto punti del Piano nazionale per la Transizione Ecologica (PTE).

