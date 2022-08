La giornata politica, verso il voto del 25 settembre

Linea Condivisa su lavoro, diritti e tutela ambientale

“Alle elezioni nazionali in programma il prossimo 25 settembre Linea Condivisa invita al voto per dare voce alle forze progressiste di sinistra e per arginare la politica arrogante, aggressiva e vuota di contenuti della destra ma, allo stesso tempo, non vuole appiattirsi all’attuale discussione politica che gioca sui nomi e sui personalismi dei vari leader senza affrontare i veri temi e le sfide future per il nostro territorio e, soprattutto, per il Paese.

» leggi tutto su www.ivg.it