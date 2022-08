Legino, contro il Ceriale presente sugli spalti anche un tifoso speciale. Al Ruffinengo ecco Nicolò Tobia: “La squadra mi è piaciuta, a Casale mi trovo bene”

Savona. Domenica sera presso il “Fiorenzo Ruffinengo” è andata in scena una delle gare valevoli per la Coppa Italia di Promozione che ha visto affrontarsi Legino e Ceriale, squadre protagoniste della loro prima uscita stagionale ufficiale. Alla fine è stato 3-1 per i padroni di casa, un risultato che, nonostante il ricorso presentato dagli ospiti che potrebbe portare all’assegnazione dei tre punti a tavolino in loro favore, ha creato grande entusiasmo attorno all’orbita verdeblù.

Tra i tifosi presenti per assistere al match della squadra allenata da mister Fabio Tobia vi era anche il figlio Nicolò, attaccante classe 2003 acquistato in estate dal Casale. Di seguito ecco un estratto delle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo: “Mi ha fatto piacere rivedere i ragazzi, mi sono piaciuti. Personalmente sono riuscito a mantenere un rapporto sia con coloro i quali hanno giocato con me l’anno scorso che con i nuovi arrivati. Conoscevo già molti giocatori mentre altri sono giovani della società, sono felice di averli visti nelle vesti della prima squadra. L’aver assistito ad una partita disputata da un gruppo che è sembrato davvero affiatato mi ha reso felice, so che tutti stanno dando il massimo per questi colori.”

