Linea condivisa: “Anche in Liguria formazione liste senza confronto con territorio e sue diverse anime”

Elezioni politiche 2018

“Alle elezioni nazionali in programma il prossimo 25 settembre Linea Condivisa invita al voto per dare voce alle forze progressiste di sinistra e per arginare la politica arrogante, aggressiva e vuota di contenuti della destra ma, allo stesso tempo, non vuole appiattirsi all’attuale discussione politica che gioca sui nomi e sui personalismi dei vari leader senza affrontare i veri temi e le sfide future per il nostro territorio e, soprattutto, per il Paese. Evidenziamo una tragica e dilagante attenzione ai nomi e mai ai temi. Un modus operandi che coinvolge tutta la politica e, inevitabilmente, anche il nostro campo. Infatti anche il processo di formazione delle liste in Liguria è avvenuto in assenza di un confronto con il territorio e le diverse anime che lo compongono. E dunque diciamo con forza che Linea Condivisa non si riconosce nel metodo della formazione delle liste. Evidenziamo così un problema di metodo e, con coerenza, anteponiamo le idee alle persone, cosa per niente scontata nella politica di oggi”. Si apre così la nota diffusa oggi daLinea Condivisa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com