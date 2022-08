Minori all’ex Massoero, ragazzo portato in manette nel centro da cui potrà subito uscire: ecco perché

Genova. “E’ arrivato di notte, in manette, accompagnato da alcuni agenti della polizia locale, lo hanno lasciato ai responsabili del centro dal quale potrà entrare e uscire quando vuole. Ora c’è qualcosa che ci sfugge: se quel ragazzo è così pericoloso da dover essere ammanettato come può circolare liberamente per il quartiere?“.

E’ questa la domanda, più che legittima, che si sono posti ancora una volta i residenti del Molo, uniti in un comitato spontaneo da ormai qualche settimana. Da quando, cioè, hanno iniziato a non reputare più sostenibile la convivenza con alcuni degli ospiti del centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati ricavato nei locali dell’ex Massoero.

» leggi tutto su www.genova24.it