Pegli, in arrivo zona a traffico limitato in via Caracciolo: le novità per sosta e viabilità

Genova. Via Caracciolo sarà oggetto di una riqualificazione che implicherà la costituzione di una zona a traffico limitato, il cui accesso sarà consentito solamente ai residenti, mentre contestualmente cambierà il senso di marcia della strada.

Questa la novità in arrivo per Pegli, approvata dalla giunta comunale e che nelle prossime settimane vedrà i primi interventi per la sua realizzazione. Una piccola rivoluzione per la viabilità pegliese, attesa e richiesta da molti residenti, e che vedrà cambiare il volto della piccola strada a due passi dal lungomare e dalla chiesa di Santa Maria Immacolata.

» leggi tutto su www.genova24.it