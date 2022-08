Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto a Capo Nero: grave un giovane

Sanremo. Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava in direzione Sanremo ed è finito contro un’auto parcheggiata lato strada: un uomo di 26 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente intorno alle 19,30 in località Capo Nero, al confine tra Ospedaletti e Sanremo.

Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti: per ragioni ancora da chiarire il giovane ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro la monovolume Opel ferma alla sua sinistra. Un impatto violentissimo, a causa del quale il vetro posteriore della vettura è andato in frantumi, mentre il 26enne è stato sbalzato sull’auto, prima di finire riverso sull’asfalto.

A soccorrere il ragazzo il personale sanitario del 118 e un’ambulanza. Vista la gravità delle ferite, il giovane è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

