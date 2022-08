Politiche 2022, Rixi: “Infrastrutture fondamentali”. Sulle candidature di Ripamonti e Foscolo: “Partita aperta”

Savona. “E’ importante cambiare delle leggi per ridurre i tempi per la realizzazione delle opere pubbliche. In Liguria è fondamentale completare in tempi rapidi alcune infrastrutture, come il raddoppio ferroviario”. A dirlo è il deputato uscente della Lega e candidato nel collegio uninominale 1 alla Camera Edoardo Rixi.

“E’ necessario spostare il traffico pesante dall’autostrada. Arrivare in Liguria è diventato complicato e bisogna puntare sul trasporto su ferro e su bypass”, ha proseguito. Per quanto riguarda la partenza di Funivie: “Insieme al senatore Ripamonti abbiamo condiviso il progetto di ripristino dell’impianto non solo per il carbone ma per tutte le rinfuse e liberare così le arterie stradali principali”.

Molto probabilmente, non ci saranno savonesi in parlamento, ma si libereranno alcuni posti in giunta grazie all’elezione degli assessori candidati: “Credo che in giunta sia giusto che Savona sia rappresentata, così come credo a Roma nell’esecutivo come sottosegretari. Il territorio ha bisogno di avere propri rappresentati”. E riferendosi a Foscolo e Ripamonti: “Chi ha lavorato bene meritano di essere rispettati e considerati in una squadra che ha sempre cercato di valorizzare il merito”.

