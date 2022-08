Portoni e cancelli storici ‘scomparsi’ dopo la ristrutturazione: il caso della porta dell’Olivella

Genova. Un vecchio portone in ferro battuto e un grande cancello in legno e ferro, dalla datazione incerta ma sicuramente secolare, che, sebbene trascurati, arricchivano con la loro presenza maestosa e silenziosa il passaggio dell’antica Porta dell’Olivella, sotto l’Acquasola. Arricchivano, già, perchè oggi quei due manufatti non ci sono più, sostituiti da anonime porte in laminato all’apparenza di buon mercato.

Questo è quello che succede in via Carcassi, nei pressi del passaggio stradale che supera, passandovi sotto, viale IV novembre per poi spuntare nei pressi di Ponte Munumentale, in corso Podestà, di fronte alla facoltà di Scienze della Formazione. Una quinta quasi sconosciuta della città, ridotta ad un rapido ‘svincolo’ percorso da automobilisti in cerca di parcheggio, ma che in realtà racchiude una storia secolare.

