Raccolta di alimenti, prodotti per bambini e materiale didattico alle Terrazze

Un piccolo gesto di solidarietà può sostenere le famiglie in difficoltà della nostra città. Per questo motivo, il centro commerciale Le Terrazze continua a sostenere le iniziative locali di Raccolta didattico – alimentare. L’appuntamento è previsto per sabato 27 agosto 2022 con i volontari della Croce Rossa Italiana della Spezia, posizionati davanti all’ingresso dell’Ipercoop del centro commerciale al piano 0 per raccogliere alimenti a lunga conservazione come latte, olio, farina, zucchero e biscotti, oltre a omogeneizzati, pannolini e latte per bambini, particolarmente richiesti dalle famiglie, e materiale didattico, in previsione del prossimo calendario scolastico.

“Soprattutto in un periodo complesso come quello che stiamo attraversando – osserva Giuseppe Muni, direttore del Centro commerciale Le Terrazze – la solidarietà si conferma un valore imprescindibile, a cui vogliamo tendere compiendo un gesto concreto in favore delle persone in difficoltà. Questa iniziativa dà continuità a un rapporto consolidato tra il Centro Commerciale Le Terrazze e la Croce Rossa Italiana della Spezia, che ha permesso quest’anno e negli anni scorsi di conseguire grandi risultati in termini di sostegno alla comunità locale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com