Rapallo: arriva il bus scoperto di Alba, in servizio da Sestri a ‘Santa’

Nel dopo Di Capua, la gestione del bus turistico scoperto passa da Chiavari a Rapallo. Escluso Portofino perché già servito dal “bus rosso” scoperto che arriva da Genova senza fermate intermedie; a parte il fatto che Portofino è già ampiamente coperto dai mezzi Amt e dai battelli turistici.

Il bus scoperto arriva da Alba dove in inverno collega la città del tartufo alle Langhe Roero. Di proprietà della Bus Company, dell’accordo si è occupa Antonella Aonzo, assessore a Bilancio e Trasporti di Rapallo. Il bus dovrebbe entrare in funzione domani; due viaggi al giorno. Al momento il pubblico non ne è a conoscenza.

