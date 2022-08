Recco, cassonetti “ingabbiati” in un recinto contro le incursioni dei cinghiali

Recco. Da ieri è operativa in piazza San Giovanni Bono una nuova barriera per proteggere i cassonetti dei rifiuti dalle incursioni dei cinghiali. Si aggiunge un’altra postazione in funzione anti raid dopo quelle già installate in via Fieschi, via della Ne’, piazzale Olimpia e via Speroni.

In questo nuovo recinto sono stati sistemati i bidoni per le utenze domestiche e, in uno spazio dedicato, i contenitore per le utenze non domestiche, che si aprono utilizzando una chiave, già consegnata agli aventi diritto.

