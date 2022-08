Ricoverati ancora in calo, una vittima a Sarzana

Sono 656 i nuovi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24ore in Liguria grazie a 4.816 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferit alla provincia di residenza: Imperia 94, Savona 144, Genova 314, La Spezia 91, non riconducibili alla domiciliazione in Liguria 13. Il bollettino odierno riporta anche tre decessi avvenuti fra il 20 e il 23 agosto, compreso quello di una donna di 95 anni mancata al San Bartolomeo di Sarzana. Sale così a 5.528 il numero delle vittime in Liguria da inizio pandemia, di cui 639 nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 1.491 su 11.138.

Sul fronte ospedaliero oggi si registra un calo dei ricoverati (-15) che restano 284 di cui sette in terapia intensiva. Scendono anche i letti occupati in Asl5 dove si passa dai 40 di ieri ai 37 odierni, tutti in media intensità. Nelle ultime 24 ore infine sono guarite 743 persone per un numero complessivo di 540.305 da inizio emergenza.

L’articolo Raccolta di alimenti, prodotti per bambini e materiale didattico alle Terrazze proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com