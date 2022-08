Dall’ufficio stampa Anci Liguria

I Comuni liguri hanno tempo fino al 15 settembre 2022 per richiedere i contributi, riferiti all’annualità 2023, per finanziare interventi di messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti, dei territori a rischio idrogeologico, di efficientamento energetico per scuole ed edifici pubblici.

» leggi tutto su www.levantenews.it