Sampdoria: voci  su Ignacio Pussetto

Genova. Testa o croce? Vale a dire: Depaoli al Verona, oppure Conti al Monza? E così si libera uno slot, mentre l’altro può metterlo a disposizione l’Elche, portando in Primera Division, Jeison Murillo., che troverebbe al suo fianco i connazionali Johan Mojica e Helibelton Palacios. Se poi Giampaolo gradisse tenere i due posti destinati ad Over 22, per rinforzare il centrocampo o l’attacco, il vuoto lasciato, tra i centrali, dal colombiano, potrebbe essere colmato da Serdar Saatci, difensore turco del 2003, di proprietà del Beşiktaş (piace anche a Bologna, Fenerbahçe, Sporting Lisbona e Empoli).

Una mossa del genere, potrebbe consentire il tesseramento di Harry Winks, in riferimento al quale i media narrano di un accordo con il Tottenham, ma non con il giocatore inglese, di origini spagnole, che propende per restare a giocare in Inghilterra, mentre dell’idea opposta è Ignacio Pussetto, che al clima di Watford preferirebbe di certo quello della Riviera Ligure.

