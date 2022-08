Sanremo, la Pigna si colora dello “squilibrio” di Scambi Festival

Sanremo. E’ iniziata ufficialmente “Scambi Festival 2022”. Il tema della secondo edizione è lo “squilibrio”, nelle sue molteplici forme, di genere, ambientale, economico, sociale. Alla cerimonia di apertura in piazza cassini, oltre ad un folto pubblico di giovani erano presenti anche il prefetto Alessandro Nanei, il sindaco Alberto Biancheri, gli assessori Costanza Pireri e Giuseppe Faraldi. Dopo questo evento è stata la volta alle 19 del concerto dell’Orchestra Note Libere. Scambi andrà avanti fino alla sera di domenica 28, nella quale è previsto il gran finale con la premiazione del concorso per cortometraggi in piazza Santa Brigida.

» leggi tutto su www.riviera24.it