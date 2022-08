Savona, il Comune ottiene 260mila euro per la mensa al Santuario. Ecco tutti gli interventi estivi nelle scuole

Savona. Mentre si avvicina l’inizio della scuola, l’amministrazione comunale registra un’ottima notizia che arriva dal versante PNRR: il Comune ha ottenuto il finanziamento (260mila euro mentre 72mila euro saranno co-finanziati dall’amministrazione) per realizzare uno spazio mensa per le scuole del Santuario. E’ la seconda buona notizia che arriva nel mese di agosto: solo poche settimane fa, infatti, era stato ammesso, sempre in ambito PNRR, il progetto per la riapertura del nido di via Brilla (647.012 mila euro).

“Siamo molto soddisfatti – commenta l’assessore alle Politiche Educative, Elisa Di Padova – anche perchè il progetto è arrivato primo tra tutti quelli presentati in Liguria ed è stato condiviso preliminarmente sia con la scuola sia con la comunità, visto che, oltre ai servizi prettamente scolastici, la mensa sarà uno spazio polifunzionale per il quartiere di Santuario”.

