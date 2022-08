Genova. Incidente oggi in tarda mattinata in via Rimassa, nel quartiere genovese della Foce. Un’auto e una moto si sono scontrate e una persona è rimasta ferita in modo grave.

È successo poco dopo mezzogiorno. A bordo del mezzo a due ruote c’erano un uomo e una donna: quest’ultima è stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Ferito anche il motociclista, in codice giallo nello stesso pronto soccorso.

