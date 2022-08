Sette migranti in carreggiata, chiusa l’A10 a Ventimiglia

Ventimiglia. Code in autostrada per la chiusura del tratto di carreggiata tra Ventimiglia e il confine di stato per la presenza di migranti a piedi. A lanciare l’allarme sono stati gli automobilisti, che hanno visto sette persone camminare sulla carreggiata in località “Belvedere”, subito dopo il pedaggio. Immediatamente si è mossa la macchina della sicurezza, e il tratto di autostrada interessato è stato chiuso intorno alle 7,15, causando code di diversi chilometri visto anche l’orario di punta per i lavoratori frontalieri.

