Genova. Incidente la scorsa notte sulla strada statale del Turchino: per cause da accertare l’auto guidata da un uomo è uscita fuori strada finendo in una scarpata.

Nessuna conseguenza per il conducente, che ha lasciato da solo l’abitacolo ed è uscito pressoché illeso, rifiutando il trasporto in ospedale.

» leggi tutto su www.genova24.it