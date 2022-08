Aveva un taser, delle manette ed era in un caseggiato fatiscente in Via Fondamento a Sarzana, nell’ex area Gerardo. Un 35enne è stato denunciato dai Carabinieri per possesso di oggetti atti a offendere. L’uomo era già noto agli uffici e risultava senza fissa dimora. Ieri sera è incappato in un controllo mirato dell’Arma di Sarzana e in quel frangente è scattata una perquisizione all’interno del caseggiato. Il 35enne, marocchino, è stato trovato in possesso di un taser e di un paio di manette in metallo.

“L’uomo non ne ha potuto in alcun modo giustificare il possesso ed il materiale è stato sottoposto a sequestro – si legge in una nota dei Carabinieri -. Sono in corso accertamenti per capire in che modo possa essere entrato in possesso di due strumenti, specie del taser, che è un’arma a tutti gli effetti”.

L’articolo Trovato in un caseggiato di Via Fondamento, aveva taser e manette. Denunciato 35enne proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com