Un mese di divieto di transito e sosta su parte di Via Indipendenza a Ponzano Belaso

Acam Acque interviene a Ponzano Belaso, nella zona di Via Indipendenza, per lavoro di rinnovo della rete idrica. Eì stata perciò diramata dal Comando della Polizia locale un’ordinanza che vieta transito e sosta dalle 8.00 alle 17.00 dal 29 agosto al 30 settembre, e comunque fino a fine lavori, in Via Indipendenza, a Ponzano Belaso, tra le intersezioni con Via Cisa Vecchia e quella con Via XXI settembre, precisamente dal civico 1 al civico 37. Il divieto non sarà in vigore sabato, domenica e festivi e non riguarda naturalmente i mezzi impegnati nei lavori né quelli di pronto intervento e soccorso.

