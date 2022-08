Una via dedicata a Giuseppe Bertarelli, tragicamente scomparso a 14 anni nel 1964

La nuova strada di collegamento con l’area industriale di Piano di Valeriano sarà intitolata a Giuseppe Bertarelli, giovane di Piano di Valeriano tragicamente scomparso a soli 14 anni, nell’agosto del 1964, investito da un mezzo pesante. Lo ha deliberato, acquisito l’assenso dei familiari, la giunta comunale di Vezzano.

Il giunta il sindaco Massimo Bertoni ricordato come il tragico evento avesse profondamente colpito la popolazione del quartiere, mettendo in luce già all’epoca l’esigenza di perseguire la sicurezza della circolazione stradale e auspicando che l’intitolazione della strada al Giuseppe Bertarelli possa costituire per tutti un perenne monito alla prudenza e al rispetto delle regole.

La nuova strada, futura Via Giuseppe Bertarelli, si diparte dall’intersezione Provinciale 10 ‘della Val di Vara’ fino a incontrare Via G. Emanueli. Ed è proprio qui, come spiega la delibera, che si verificò la tragedia in cui Bertarelli spirò il 5 agosto del 1964.

