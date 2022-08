Ventimglia, la situazione dei giardini in centro città. La posizione del rappresentante CNA, Ramon Bruno

Ventimiglia. Ramon Bruno, rappresentante di zona di CNA di Ventimiglia e titolare del pastificio “Pasta Fresca Morena” si esrpime sulla situazione dei giardini nel centro della città. «Chi come me lavora e vive tutti i giorni la realtà del centro di Ventimiglia, non può sopportare la intollerabile situazione in cui versano i nostri giardini pubblici che invece di essere un luogo verde, piacevole e a disposizione delle famiglie, dei bambini, di coloro che vogliono fare una passeggiata, continuano a trovarsi in una situazione di degrado, dovuta alla presenza di tanti profughi, nonostante le attese dopo la riapertura a seguito della caduta di alcuni alberi e la potatura di altri».

«La tanto attesa riapertura – continua Bruno Ramon – avrebbe dovuto significare invece un miglioramento della fruizione per i cittadini ed i tanti turisti che si trovano in questo periodo a visitare la nostra città. Niente di tutto questo! I giardini invece sono proprio abbandonati a se stessi, con poco controllo da parte delle forze dell’ordine; è per questo che vogliamo sollevare il problema, anche a tutela delle numerose attività commerciali ed artigianali che si trovano intorno ai giardini pubblici».

