Al volume sulla famiglia Del Carretto il “Premio Anthia” per il libro ligure dell’anno

Ceriale. In vista della 41^ edizione della Rassegna “Libri di Liguria”, la cui serie di serate culturali è in programma da domenica 28 agosto a giovedì 1° settembre prossimo, con inizio sempre alle 21, presso il Teatro Carlo Vacca di Peagna (si veda per questo la locandina allegata), l’Associazione “Amici di Peagna” rende noto il titolo vincitore del Premio Anthia al Libro ligure dell’anno, che sarà premiato proprio in occasione della prima serata della manifestazione, dopo l’inaugurazione, presso Casa Girardenghi, della tradizionale mostra bibliografica dei più recenti volumi sulla Liguria acquisiti dall’Associazione e dalla biblioteca specializzata da essa gestita.

Si tratta del poderoso e pregiato volume dal titolo “I Del Carretto. Potere e committenza artistica di una dinastia signorile tra Liguria e Piemonte (XIV-XVI secolo)” curato da Massimiliano Caldera, Giovanni Murialdo e Magda Tassinari e pubblicato dall’editore milanese Scalpendi, che, in oltre 470 pagine corredate di numerose illustrazioni e fotografie, ricostruisce con cura le vicende dei noti marchesi Del Carretto a partire dalle premesse, nel dodicesimo secolo, all’esercizio del loro longevo e ramificato potere tra il Piemonte meridionale e il Ponente ligure.

