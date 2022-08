Albergo in centro “nascosto” dai cartelloni elettorali, titolare: “Barriere alte oltre due metri all’ingresso. Danno alla nostra attività”

Celle Ligure. “Siamo disperati. Ancora in stagione turistica ci troviamo attorniati da tabelloni così alti che quasi ci coprono l’insegna. Non è accettabile una cosa del genere”. A manifestare il proprio disappunto è Giovanni Silva, amministratore dell’Hotel Riviera di Celle Ligure che si trova nel centro del paese, a pochi passi dalle spiagge. Da tre giorni infatti, di fronte all’entrata e sul lato sinistro dell’albergo cellese dove si trova il bar dedicato, sono state installate le basi in metallo alte oltre due metri per apporre nei prossimi giorni i manifesti elettorali.

“Considerando che le elezioni politiche saranno il 25 settembre saremo costretti a subire questa situazione per parecchio tempo – riprende Silva -. Sono veramente allibito perchè questo è un pesante danno alla nostra attività. I turisti non riescono a trovarci e la visuale che offriamo all’ingresso e all’uscita della struttura non è delle migliori: una lunga barriera metallica. Giusto ieri un cliente ci ha chiamati perchè non riusciva a vedere l’albergo e ha fatto diversi giri in macchina”.

