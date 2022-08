All’ospedale San Martino di Genova primo caso italiano di influenza australiana

Genova. Presso il laboratorio di Igiene diretto dal professor Icardi, è stato sequenziato, per la prima volta in Italia, il virus influenzale H3N2, meglio noto come “influenza australiana“.

La sua presenza è stata riscontrata su un ragazzo genovese di ritorno da una vacanza, giunto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino con febbre alta, mal di gola, tosse grassa, dolori ossei e malessere generale. Il tampone del ragazzo, vaccinato con tre dosi, è risultato negativo al Covid-19.

