Santa Margherita. La linea 999 Summer Nights, che dall’8 luglio collega Sestri Levante a Santa Margherita Ligure-Covo Nord Est, in questi giorni, in via sperimentale, effettua servizio anche con un nuovo bus turistico scoperto.

Il mezzo, preso in affitto in funzione della sperimentazione, effettua le partenze delle 18.30 e delle 22.30 da Sestri Levante e delle 20.45 e 1.15 da Santa Margherita-Covo Nord Est.

