Pietrabruna. Incidente in serata per un giovane automobilista, la cui auto si è capottata, per motivi ancora in fase di accertamento, mentre percorreva la strada per Pietrabruna, nell’entroterra di Imperia. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando centrale di Imperia, insieme ad un equipaggio della Croce Bianca e ai carabinieri.

Il conducente, un ragazzo di 20 anni, è praticamente illeso: è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo dell’auto.

» leggi tutto su www.riviera24.it