Autotrasporto, il sindacato Ruote Libere: “Speculazioni fuori controllo, ci hanno abbandonato”

Genova.”Siamo ormai arrivati anche alla fine di agosto e gli autotrasportatori attendono ancora il “bonus” sul gasolio promesso ormai sei mesi fa, frutto del protocollo sottoscritto dalla vice ministra Bellanova e le associazioni dell’Albo. Non ci sono più parole per rappresentare l’assurdità di questa situazione, in un contesto di calma piatta irreale. Le associazioni silenti da oltre un mese, la vice ministro impegnata in campagna elettorale completamente disinteressata ai problemi dell’autotrasporto, gli autotrasportatori rassegnati al loro destino. I 500 milioni che avrebbero dovuto compensare l’eliminazione dei rimborsi accise per i mezzi Euro 5 ed Euro 6 quando arriveranno non serviranno neppure a compensare il mancato rimborso ordinario delle accise del secondo e terzo trimestre e con l’umiliante meccanismo del click day, probabilmente non verranno accettate diverse domande”.

A parlare è la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini.

