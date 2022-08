Sanremo. Fiocco rosa in ambulanza per Sanremo Soccorso. Stamane all’alba, precisamente alle 5.55, una bambina è nata su di un nuovo mezzo della pubblica emergenza matuziana. La neonata gode di ottima salute così come la mamma, A farla venire al mondo ci hanno pensato i volontari Sandro e Stefano, con i quali si congratula la direzione di Sanremo Soccorso.

