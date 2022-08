Cambia la gestione dell’asilo comunale, genitori preoccupati

La Provincia della Spezia ha concluso il 28 luglio la procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Zigo Zago” di Castelnuovo Magra per i prossimi quattro anni. La gara era stata indetta dal Comune il 14 giugno con termine ultimo fissato per il 12 luglio, al termine del quale sono pervenute due offerte: quella della cooperativa sociale onlus Cocea con sede alla Spezia (che aveva gestito la struttura negli ultimi anni) e quella della cooperativa sociale Raggio di sole onlus con sede a Casoria. Quest’ultima è risultata vincitrice al termine della gara espletata dalla Provincia con la presidente della commissione Silvia Brunetti, i membri esperti Valeria Amorfini e Francesca Petacchi e il segretario verbalizzante Ilenia Novelli. Il raggio di sole infatti ha ottenuto un punteggio complessivo di 77,40 punti rispetto ai 50,54 di Cocea, ottenendo i valori più alti sia per l’offerta tecnica che per quella economica).

Un esito che non è stato gradito però da sedici famiglie delle tre sezioni dell’asilo, che hanno scritto una lettera al sindaco Montebello per “esprimere preoccupazione e chiedere chiarimenti”. “A noi genitori – scrivono – non compete, né è forse consentito, entrare nel merito delle procedure di valutazione e dei criteri di assegnazione, ma quando si parla di Zigo Zago si parla di un asilo che è un’eccellenza per l’intera provincia, un’avanguardia educativa che da anni è un punto di riferimento. Quando abbiamo iscritto i nostri figli – proseguono – contavamo di poter svolgere l’intero ciclo con la cooperativa Cocea, che dall’apertura nel 1989 gestisce meritoriamente l’asilo e le cui educatrici sono figure ben note alla comunità e ne sono parte integrante. Della cooperativa Raggio di Sole non sappiamo praticamente nulla, se non che stanno cercando personale educativo attraverso annunci sui canali social. Al sindaco chiediamo che venga fatto tutto quanto è nelle sue possibilità perché sia garantita la continuità didattica e che si trovino soluzioni rapide per scongiurare un’apertura dell’asilo in ritardo rispetto al calendario prestabilito”. Le famiglie inoltre esprimono contrarietà anche sulle tempistiche della gara d’appalto e lamentano di non essere state informate delle novità in corso e di aver fatto “un’iscrizione al buio”. “Non nascondiamo – concludono – che alcuni genitori stanno valutando di ritirare l’iscrizione all’asilo perché non trovano le necessarie garanzie per un proseguimento del percorso e perché sono profondamente amareggiati dal dover rinunciare agli ottimi servizi svolti dalla Cocea”.

“Il soggetto che si è aggiudicato la gara entrerà in servizio dal prossimo 12 settembre – spiega il sindaco Montebello a CdS – mentre il 6 settembre si terrà la consueta riunione già programmata con tutti i genitori, nel corso della quale saranno dati tutti i chiarimenti richiesti. Capisco che questo avvicendamento possa rappresentare un’incognita, almeno in questa fase – aggiunge – anche perché conosco benissimo Cocea che oltre ad essere una realtà del territorio ha sempre lavorato molto bene ma non possiamo esimerci da fare le gare che hanno punteggi che vanno rispettati. Sono sicuro che “Il raggio di sole” farà il possibile per offrire il miglior servizio alle famiglie”.

