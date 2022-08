Chiavari: domenica 28 agosto “Libri Naviganti” con Roberto Centazzo

Dall’ufficio stampa di Marinedi Srl

Torna a veleggiare la rassegna “Libri Naviganti” che quest’anno ospita lo scrittore Roberto Centazzo, che domenica, 28 agosto, alle 18.30, presenterà sulla terrazza panoramica del marina di Chiavari – Calata Ovest il suo ultimo giallo “Il rappresentante di cartoline” (edito da TEA Libri). La presentazione non sarà un canonico “incontro con l’autore” ma piuttosto, in linea con lo stile poliziesco delle sue storie e del passato in polizia dell’autore, sarà un vero e proprio interrogatorio, al quale Centazzo si presterà, in una sorta di ruoli capovolti, sottoponendosi alle inquisitorie domande di Miro Gatti, attore e scrittore, che vestirà i panni dello stralunato Tenente Colombo.

