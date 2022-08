Chiuso per lavori il parcheggio di Villa Pizzardi, Santi: “Follia durante la stagione balneare”

Savona. “È un fatto positivo sistemare il parcheggio di Villa Pizzardi che era in condizioni pessime, ma i lavori andrebbero fatti a fine stagione balneare. E’ una follia farli a fine agosto, è un danno sia per gli stabilimenti balneari che per i cittadini”. A dirlo è il consigliere comunale Pietro Santi in merito all’avvio dei lavori nel parcheggio dal 29 agosto.

E aggiunge ancora: “Affermare che stanno lavorando con le ferrovie fa ancora di più arrabbiare perché quelle trattative saranno porteranno i loro frutti non prima dell’anno prossimo”.

