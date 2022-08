Savonese. In arrivo un altro fine settimana carico di eventi nel savonese. Il concerto di Mahmood, l’elezione di Miss Liguria e del Più bello d’Italia dal 1979, oltre sagre, il desbarassu a Savona e un concerto benefico per la protezione civile a Varazze. Questi sono solo alcuni dei tanti appuntamenti da non perdere sul nostro territorio. Vediamoli insieme.

L’ATTESO CONCERTO DI MAHMOOD A LOANO

» leggi tutto su www.ivg.it