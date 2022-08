Dionisi ha rotto il ghiaccio: “Ora cerchiamo conferme con lo Spezia”

“Turn over? Sulle scelte di martedì sì, non di certo su quella di domani”. Così Alessio Dionisi promette di schierare la formazione migliore possibile contro lo Spezia nel match di sabato sera allo stadio Picco. Oggi il tecnico toscano ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per la Liguria. “Lo Spezia è una squadra che lotta su ogni pallone ì molto intensa. La era due anni fa, la era l’anno scorso e la è quest’anno. Noi dovremo pensare a noi, consci delle nostre qualità”.

Sassuolo che ha ciccato la prima con la Juventus (3-0) e poi trovato una vittoria importante contro il Lecce, grazie ad un super gol di Berardi. “A Torino abbiamo fatto una buona prestazione a tratti, bene con il Lecce. Ora dobbiamo andare alla ricerca di conferme. Giocando insieme si migliora, siamo solo alla terza che già conta tantissimo, però non dobbiamo giocare né col fiato sul collo né con aspettative troppo alte. È una squadra che sta crescendo”.

