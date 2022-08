Fare arte nel centro storico di Lerici indagando i temi del prossimo Festival della Salute

Il Comune di Lerici organizza un laboratorio d’arte aperto al pubblico e un’estemporanea nelle giornate del 17 e 18 settembre 2022 dal titolo ‘Ar-Te’, anagramma del concetto alla base dell’evento, cioè tirare fuori la vena artistica che c’è dentro di noi. La manifestazione è riservata ad artisti che abbiano un’età compresa tra i 16 e i 30 anni, chiamati a realizzare un’opera nelle due giornate, en-plein-air, in diverse aree del centro storico di Lerici. Anche il pubblico sarà parte attiva della due giorni d’arte, infatti si potrà liberamente partecipare ai laboratori tenuti da professionisti e provare l’esperienza della creazione artistica.

Le opere che gli artisti realizzeranno nel corso della manifestazione dovranno seguire i temi che saranno poi i fili conduttori del Festival della Salute, in programma a Lerici dl 12 al 16 ottobre: la fiducia, l’ambiente e l’in-contro.

“Abbiamo provato a creare una forma alternativa e interattiva di coinvolgimento dei giovani – spiega Alessandra Di Sibio, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lerici -. Avvicinare i giovani all’arte come forma di conoscenza di sé, vuole essere l’obiettivo di questa due giorni in cui il borgo di Lerici sarà scena aperta per la creatività di questi ragazzi. Sarà un modo per affrontare un percorso interiore ma anche per, chissà, scoprire nuovi talenti, grazie alla presenza di artisti-professionisti”.

È possibile iscriversi all’estemporanea dalle 9.00 del 1° settembre compilando l’apposito modulo presente sul sito del Comune di Lerici, oppure sarà possibile iscriversi la mattina d’inizio dell’estemporanea d’arte, il 17 settembre, al punto d’accettazione e di verifica degli iscritti in Piazza Mottino a Lerici. L’estemporanea avrà inizio subito dopo la timbratura in Piazza Mottino dalle 10.00 alle 17.00 per riprendere il giorno successivo, dalle 10.00 ,con consegna delle opere alle 16.00 sempre in Piazza Mottino.

“Le tecniche espressive sono utili per favorire una maggiore conoscenza di sé stessi soprattutto nei momenti di cambiamento della vita, come ad esempio nel passaggio dall’adolescenza alla vita adulta. L’arte potenzia l’autostima, migliora l’immagine di sé e il rapporto con gli altri, promuove il benessere e sviluppa le potenzialità individuali- prosegue Di Sibio -. Credo fortemente nell’uso dell’arte come forma di terapia, dove le tecniche espressive non sono mai responsabili da sole dei miglioramenti, ma ciò che cura è la relazione come forma riabilitativa per diverse malattie non psichiche, dove la forza espressiva diventa un gioco in cui si è liberi di esprimersi”.

Tutte le opere verranno poi messe all’asta durante le giornate del Festival della Salute ed il ricavato verrà devoluto in beneficienza alla Pubblica Assistenza di Lerici.

Modulistica e regolamento di ‘Ar-Te’ sono sul sito istituzionale del comune di Lerici, sezione News.

