Fiabe popolari, ‘Mille modi per farlo’ e la musica degli Angolo Retto per il sabato di Corazon Festival

Proseguono in Piazza Brin gli appuntamenti del Corazòn Festival. Sabato 27 agosto alle 15.00 ‘Fiabe popolari: dall’oralità al podcast’, uno workshop su oralità e tradizione popolare; la (ri)scoperta della magia attraverso i mezzi di comunicazione che permettono l’ascolto a distanza seppure modificano la prossemica della narrazione. Docente: Filippo Carrozzo, ttore, doppiatore e podcaster.

Successivamente, alle 19.00, si parlerà di sesso con ‘Mille modi per farlo’. “Cambiare tutte le carte in tavola a 40 anni dopo aver attraversato il proprio personale inferno, si può fare? – spiega la presentazione dell’iniziativa – Si ride e un po’ forse si piange, in questa narrazione di Fabiana Rosa – cruda e un po’ cinica – di quella che poteva essere la peggiore disgrazia e che invece è diventata il punto di svolta per cambiare direzione e costruire… nuove connessioni”.

La sera sarà poi protagonista la musica degli Angolo Retto, tra le principali cover band dei Nomadi, una delle pietre miliari della musica italiana. E oltre ai brani di Nomadi, gli Angolo Retto proporranno una serie di loro pezzi, legati alla filosofia dello storico gruppo da cui traggono costante ispirazione.

Angolo Retto sono nati nel 1974 e si sono ricostituiti nel 2014 per iniziativa di tre dei membri originali del gruppo, reduci da numerose esperienze musicali in varie band. La formazione: Marco Casarosa, voce e chitarra, Diego Montagnani, tastiere e cori, Giacomo Bardelli, batteria, Massimiliano Mazzieri, basso, Maurizio Damiani, chitarre, Erika Piras, violino e voce.

La band, secondo la politica delle tribute band riconosciute dai Nomadi, sostiene e promuove progetti umanitari e iniziative benefiche.

