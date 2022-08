Fontana: “A disposizione importanti risorse per il settore turistico”

“Per le attività del settore turistico sono a disposizione importanti risorse economiche per i bonus assunzionali in attuazione del Patto per il Lavoro nel settore specifico. È questo il contenuto del bando approvato dall’assessorato al Turismo e Lavoro e alla Formazione della Regione Liguria”. Così Raffaella Fontana, vicesindaco di Ameglia, che prosegue: “Le imprese del comparto turistico potranno presentare le domande, secondo le modalità indicate nell’avviso – che si può trovare anche sul sito del Comune di Ameglia – entro il 31 dicembre 2022. Le risorse totali ammontano a 3 milioni di euro, così ripartiti: 2,5 milioni destinati, per contratti di durata superiore ai 6 mesi, alle categorie tradizionali come alberghi, villaggi turistici, b&b, aree di campeggio per camper e roulotte, agenzie di viaggio, tour operator e gestori di stabilimenti balneari. 500mila euro invece potranno essere richiesti per contratti di durata superiore ai 9 mesi da altre categorie quali ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar. Come riportato nel Patto, ai fini del riconoscimento del Bonus, è necessario che il contratto di lavoro sia ancora attivo al momento della richiesta.”

