Liguria. “Il ministero deve definire come gestire il passaggio dei lavoratori. E’ stato detto che sarà fatto, ma non come. E’ importante saperlo al più presto“. A dirlo è Simone Turcotto della Cgil Savona in merito alla questione di Funivie.

I lavori di ripristino della linea e dei due piloni danneggiati dal maltempo a novembre 2019 sono in ritardo di due mesi, in attesa della messa in sicurezza di un versante della frana.

» leggi tutto su www.ivg.it