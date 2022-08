Gotti elogia il Sassuolo: “Società con le idee chiare”

Dopo la partita contro l’Iter, Luca Gotti aveva chiesto maggiore coraggio alla squadra. “L’interpretazione della partita era quella di aggredire in certe zone del campo. Nella fattispecie, la catena di destra non è stata brava a scalare davanti e abbiamo lasciato il palleggio a Alessandro Bastoni, che è risultato il calciatore che ha toccato più palloni di tutti. Marcato Brozovic, abbiamo lasciato troppo libero lui e abbiamo perso 20 metri di campo”.

Anche di questo si è parlato in settimana nello spogliatoio per analizzare ciò che non ha funzionato. Certo, l’avversaria era di grandissimo livello. “La partita di domani è diversa da quella di settimana scorsa. Ci impone una costruzione diversa e una diversa fase difensiva. Quel passaggio ci è servito a stabilire dei punti”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com