Legino, si investe sul futuro: dopo Lingua, ecco Cancellara

Savona. Due acquisti realizzati durante la sessione di mercato in corso prestando già attenzione in ottica futura. È un Legino che come al solito strizza l’occhio alla linea verde la società che, nell’arco di una settimana, ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Lingua e Gabriel Cancellara, entrambi giovani classe 2006 i quali entreranno a far parte del settore giovanile verdeblù.

Di seguito ecco il comunicato diramato quest’oggi dal Legino: “Gabriel Cancellara è un giocatore del USD Legino 1910! Siamo felicissimi di dare il benvenuto ad un ragazzo di assoluto talento, classe 2006, che si unisce al nostro settore giovanile.

