Lerici In spegne quindici candeline

Vignetta di Irene Gennaro

Lerici In, il mensile del territorio di Lerici a cura dell’Istituto comprensivo di Lerici, compie quindici anni. Cartaceo e online, è completamente gratuito, grazie agli sponsor che ne coprono le spese. L’anniversario è stato ricordato sul numero di luglio 2022 con una vignetta di Irene Gennaro, una delle prime alunne del laboratorio di giornalismo fondato dalla ex preside, Eliana Bacchini, ora consigliera provinciale di parità, dalla prof.ssa Maria Luisa Eguez, affermata scrittrice e dal direttore de giornale Sandro Fascinelli.

Qualche anno fa Lerici in è stato premiato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti al primo posto tra i giornali scolastici online italiani e al secondo come giornale cartaceo. Numerosissimi i lettori, nell’ultimo mese hanno raggiunto il numero di 50mila, che seguono il giornale, non solo a Lerici e in provincia, ma anche all’estero, particolarmente tra i lericini che vivono e lavorano in America e che trovano nelle pagine del giornale un sapore di casa.

Non pochi gli scoop del mensile, come la ‘scoperta’, relativa al sergente Daniel Inouie, creduto morto sulle Apuane dai partigiani durante lo sfondamento della Linea Gotica nel 1945 ed invece vivo e vegeto e con carica prestigiosa: ricopriva infatti il seggio di presidente del Senato degli USA, o ancora l’intervista allo scrittore americano Bruce McAllister, che aveva frequentato la scuola media di Lerici nei primi anni dopo l’ultima Guerra mondiale, tuttora in contatto con Lerici In (un articolo in merito apparirà sul numero di ottobre). Da ricordare inoltre il lavoro si Lerici In, assieme ad Ameglia Informa, di cui è allegato, sul ruolo di Ameglia nell’esodo degli ebrei verso Israele negli anni 1946-47.

Numerosi gli articoli originali ed inediti frutto della collaborazione entusiasta e generosa di giornalisti, esperti e cultori di storia locale che cercano di interessare tutti i cittadini, dai più giovani a quelli che hanno maggiore esperienza di vita. Anche il numero di settembre, di prossima uscita, ospiterà, oltre ad altri articoli di carattere storico, una completa e dettagliata intervista alla pop star Gala, voce del grande successo Freed from Desire a metà anni Novanta.

Ma ciò che rende ancor più significativi i quindici anni del mensile è l’impegno dei ragazzi della Scuola media dell’Istituto comprensivo di Lerici che hanno lavorato con entusiasmo nei laboratori guidati dalla prof.ssa Eguez e dal direttore Fascinelli, garantendo la continuità anche durante i mesi estivi in cui normalmente è sospesa l’attività didattica, fatta eccezione ovviamente al recente periodo della pandemia in cui tutti i laboratori sono stati sospesi). Molti ragazzi, anche a seguito di questa esperienza, hanno intrapreso studi letterari o comunque legati alla comunicazione.

“L’augurio per il quindicesimo compleanno – concludono dal mensile – è quello di proseguire l’attività di informazione curata da giovani studenti e dedicata all’intera cittadinanza, grazie al prezioso sostegno degli sponsor e alla ancor più preziosa attività degli autori, che sempre più numerosi e qualificati stanno collaborando per al nostro giornale”.

