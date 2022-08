L’Unione di Comuni montana Lunigiana aderisce all’Agenza per l’energia e lo sviluppo sostenibile

Adesione all’AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) per l’Unione di Comuni montana Lunigiana. Si tratta di un’associazione legalmente riconosciuta e senza scopo di lucro che si occupa dello sviluppo sostenibile del territorio, ed è costituita integralmente da enti facenti parte della pubblica amministrazione. AESS è stata fondata nel 1999, con il supporto del programma della Commissione Europea SAVE II, su iniziativa di Comune e Provincia di Modena, insieme ad altri tre soci fondatori (Camera di Commercio di Modena, l’allora multiutility locale META e l’allora azienda pubblica per il trasporto locale ATCM), e fa parte della rete europea delle agenzie per l’energia ManagEnergy e della rete italiana delle agenzie per l’energia Renael.

“Chi aderisce all’Agenzia – spiega la nota dell’Unione di Comuni – sposa i principi di programmazione e pianificazione di azioni coordinate dedicate alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione ambientale del territorio. Ad esempio: razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza nell’uso delle riserve energetiche ed, in particolare, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, nella riduzione e valorizzazione dei rifiuti, della sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile, e in ogni altro campo collaterale. Importante è, da oggi, anche l’impegno per l’attuazione dei programmi derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell’Unione Europea, prestazione di assistenza tecnica e servizi agli enti associati in tali ambiti, promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo economico ed ambientale territoriale degli enti locali”.

“L’Unione di Comuni – prosegue la nota – in questi mesi ha inoltre stipulato accordi di collaborazione con le università di Firenze e di Modena e di Reggio Emilia per acquisire quelle competenze che l’ente non possiede al suo interno affinché possa essere competitivo per tutti quei bandi dedicati proprio al Green e alla costituzione delle Comunità Energetiche Locali”. E l’Unione nei mesi scorsi ha risposto al bando europeo dedicato proprio alla Green Communities ed è in attesa dell’esito.

“Da tempo l’Unione di Comuni Montana Lunigiana ha un obiettivo tutto moderno, quello di diventare una Green Community, cioè un insieme di comunità locali che collaborano per sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che mirano alla realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale”, conclude la nota.

