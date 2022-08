Maltempo e grandinata record in Liguria, ecco come segnalare i danni online

Genova. Al via le segnalazioni online per i danni all’agricoltura causati dall’ondata di maltempo del 18 agosto che ha avuto gravissime conseguenze anche in Liguria.

“Per questo – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – ricordo che i danni possono essere segnalati tramite i modelli E, così come già reso noto alle associazioni di categoria. Si tratta di schede agevoli da compilare e scaricabili sul sito della Regione Liguria, che devono essere presentate alla competente sede provinciale del Settore Ispettorato Agrario Regionale entro 30 giorni dall’evento”.

