Minori non accompagnati, Comune e Regione pensano a un centro sociosanitario di smistamento: “Soluzione di protezione civile”

Genova. “Un problema sociale? Questo è un problema di ordine pubblico, che non può essere solo il Comune a dover gestire, se avessimo i centri di prima accoglienza che lo Stato doveva garantire non saremmo in questa situazione”. Lorenza Rosso, assessore al Sociale della giunta Bucci, si dice “fuori di sé”.

Non ci sta ad accettare che sia il Comune additato come responsabile della “bomba dei minori stranieri non accompagnati” scoppiata negli ultimi mesi – il caso dell’ex Massoero ma ancora prima quello dell’ex ostello della gioventù al Righi – e culminata ieri notte con l’ennesima rissa, accompagnata dalla devastazione, nel centro di accoglienza di vico Bottai, nel quartiere del Molo.

