Morì dopo essere intervenuto a difesa della badante, un concerto in memoria di Romano Mantegazza

Un concerto in memoria di Romano Mantegazza, l’anziano deceduto dopo essere intervenuto per difendere la sua badante dall’aggressione del compagno. L’appuntamento è per venerdì 2 settembre alle 21.00 in Piazza Cerri a Ponzano Belaso, dove lo scorso anno alla memoria di Mantegazza è stata dedicata una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne. Il concerto di venerdì vedrà il maestro Claudio Galazzo accompagnare al violino la splendida voce di Dejanira Giannarelli.

L’articolo Polizia postale, le dritte per affrontare il fenomeno della ‘sextortion’ proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com