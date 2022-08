“Nucleare tra pace e guerra”, confronto in Sala Rossa con Mario Agostinelli

Savona. “Siamo in una fase drammatica. Accanto al mutamento climatico, c’è la vicenda delle migrazioni. La gente lascia i luoghi dove non riesce più a vivere”. Lo ha detto Mario Agostinelli, già segretario regionale CGIL Lombardia e vice presidente nazionale dell’Associazione “Laudato sì” al confronto in Sala Rossa del Comune di Savona su “Nucleare tra Pace e Guerra”. I lavori sono stati presieduti dall’assessore Gabriella Branca e introdotti da Dario Zucchelli promotore con Giorgio Ajassa e Roberto Rota del gruppo “Partigiani per la Pace”.

“Uno dei problemi che ci si pone oggi anche di fronte alla guerra è se ha senso usare le nostre risorse e nostre produzioni in oggetti che distruggono e uccidono indelebilmente la natura”, ha proseguito.

» leggi tutto su www.ivg.it