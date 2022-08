Picco pronto per Spezia-Sassuolo, Curva Ferrovia già esaurita

Ultime ore di prevendita per il Picco che domani sera ospiterà la terza giornata di Serie A con la sfida fra Spezia e Sassuolo. Come già avvenuto per il debutto con l’Empoli gli aquilotti potranno contare su una Curva Ferrovia gremita dato che tutti i tagliandi disponibili sono già esauriti. Restano ancora disponibili invece quelli di tribuna, distinti e Curva Piscina. Domani, giorno di partita, i botteghini dello stadio saranno aperti a partire dalle 16.30.

